ROMA – Tornano i no vax in piazza San Giovanni oggi a Roma, dopo due settimane di assenza. Sarà una manifestazione senza corteo alla quale dovrebbero prendere parte circa cinquemila persone. La Questura ha comunque disposto una serie di iniziative per rafforzare i controlli.

Oggi sono state applicate altre cinque misure cautelari nell’ambito del procedimento che coinvolge anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Quella di Roma non sarà l’unica in programma ma in tutta Italia avranno luogo sit-in di protesta. A Milano l’appuntamento è in piazza XXV Aprile. All’iniziativa è attesa anche la partecipazione del virologo francese e premio Nobel per la medicina nel 2008, Luc Montagnier. Altre manifestazioni sono previste a Torino, Venezia, Napoli e Palermo. Ieri, infine, si è svolta, sempre a Roma in piazza Bocca della Verità, una manifestazione di appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate che protestano contro la misura della sospensione dal servizio di chi non si sottopone a vaccinazione. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato “Gli angeli della Salvezza”.