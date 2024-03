ROMA- Nella giornata di ieri i rappresentanti degli studenti delle Università del Lazio, presenti alla mobilitazione di lunedì scorso sotto la Regione, hanno incontrato il Presidente Rocca.

L’incontro, fortemente voluto dalla lista Sapienza Futura che lunedì aveva coordinato la manifestazione di protesta di fronte alla regione, è stato organizzato per portare la richiesta di mettere fine al commissariamento dell’Ente per il diritto allo studio LazioDisco.

Gli studenti presenti hanno riportato al Presidente le maggiori criticità su ritardi e disservizi

dell’Ente, ma anche la necessità di più dialogo con i rappresentanti eletti, segnalando anche l’episodio dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Cassino in cui Rocca è andato via nel momento in cui dovevano prendere la parola gli studenti.

Di risposta, il Presidente Rocca fa sapere che l’Ente per il diritto allo studio sarà scommissariato entro un mese.

La subcommissaria Claudia Caporusso, che con il termine del commissariamento tornerebbe a ricoprire il suo ruolo di rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Ente, fa sapere: “Apprezziamo l’impegno assunto oggi dal Presidente Rocca che ringraziamo, ma attendiamo che le sue parole si trasformino presto in azioni concrete.”