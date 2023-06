Misano Adriatico – Italian Bike Festival, la manifestazione outdoor leader in Europa per il mercato della bici e della mobilità sostenibile, annuncia in anteprima i primi brand protagonisti dell’edizione 2023. Quasi sold out l’area espositiva, già occupata al 90%.

L’imperdibile appuntamento, che aggrega gli appassionati in cerca di novità, i buyer e gli operatori economici provenienti da tutto il mondo, è in calendario per la sua sesta edizione al Misano World Circuit dal 15 al 17 settembre 2023. Predisposta un’area espositiva di 50mila metri quadrati all’interno del circuito che dal 2022 ospita il salone outdoor di riferimento nel mondo della bicicletta. L’evento è organizzato da Taking Off e si avvale della collaborazione e del supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

A poco più di tre mesi dalla nuova edizione, è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei brand presenti (https://italianbikefestival.net/mappa), e la loro collocazione sulla relativa mappa espositiva. Non solo biciclette all’Italian Bike Festival. Ad oggi nell’area expo sono previsti brand di dieci categorie merceologiche: Bici (30,1%), Componentistica (19,5%), Accessori (15,7%), Abbigliamento (13,7%), Servizi (7,1%), Caschi e protezioni (5,3%), Turismo (3,3%), Motori (2%), Altri veicoli (2%), Selle (1,3%).

Questi numeri mostrano l’elevato interesse che IBF raccoglie ogni anno attorno a sé: un appuntamento unico in Italia che attrae visitatori anche fuori dai confini italiani.

“Prevediamo che l’edizione 2023 sarà un’edizione molto significativa dal punto di vista della partecipazione degli espositori: i numeri sono in continua crescita e confermano come l’evento stia diventando sempre di più l’appuntamento di riferimento per la bicicletta e i settori collegati alla mobilità a livello europeo ed internazionale. La partecipazione di importanti aziende, che sono tra i top brand del settore, ci conferma che il progetto dell’Italian Bike Festival è sempre più attrattivo per il comparto, perché rappresenta un’opportunità di networking e di business per gli operatori.

Auspichiamo una grande partecipazione di visitatori dall’Italia e dall’estero per un evento che contribuirà anche a valorizzare e conoscere il territorio emiliano-romagnolo e dove parlare di mobilità e diffondere una cultura sostenibile sulle due ruote” dichiarano gli organizzatori, Lucrezia Sacchi, Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario di IBF, manifestazione di Taking Off S.p.a.

L’edizione 2023 promette curiose novità e molte iniziative che attireranno l’attenzione del mondo business e degli sportivi, ambendo a una maggiore partecipazione dall’estero e puntando a posizionarsi come appuntamento di riferimento nel panorama della bicicletta e dei settori collegati alla mobilità a livello internazionale.

L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito.

IBF Italian Bike Festival

IBF è il Salone internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 600 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad IBF che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità.

Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo.

Edizione 2023

Dal 15 al 17 settembre 2023, presso il Misano World Circuit – Via Kato 10, Misano Adriatico (RN).

Area expo, test bike, show, talk su tematiche attuali quali la mobilità sostenibile e il cicloturismo. In parallelo, il palinsesto de La Gialla Cycling offre gare e competizioni per differenti età.

L’evento è organizzato da Taking Off e si avvale della collaborazione e del supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Per info e registrazioni: https://italianbikefestival.net/registrati/

Per scoprire il palinsesto La Gialla Cycling ed iscriversi alle gare: https://giallacycling.com/