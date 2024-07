Gli investigatori hanno identificato tutti i presunti aggressori del giornalista de La Stampa, Andrea Joly, vittima di un pestaggio avvenuto durante una festa organizzata da CasaPound a Torino. Il giornalista è stato aggredito mentre scattava fotografie. I primi due aggressori, un 45enne e un 53enne, erano stati riconosciuti subito dopo l’episodio. Ora la Digos ha identificato altri due uomini, di 46 e 35 anni.

Le abitazioni dei quattro sospettati sono state perquisite, e sono stati sequestrati capi di abbigliamento che sarebbero stati indossati durante l’aggressione. Questi indumenti, ritratti in almeno tre video dell’evento, saranno cruciali per le indagini. Anche il locale “Asso di Bastoni” è stato perquisito, ma non sono stati trovati elementi utili.

I quattro uomini sono accusati di violenza privata e lesioni personali aggravate da futili motivi, dal numero di persone coinvolte e dall’intenzione di commettere violenza privata. L’inchiesta è affidata al pm Paolo Scafi.

Reazioni e commenti

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso “assoluta e totale condanna” per l’aggressione, ma ha criticato il modo in cui il giornalista ha condotto la sua indagine, suggerendo che avrebbe dovuto dichiararsi come tale. Questo commento ha suscitato forti critiche dalle opposizioni.

La Russa ha anche risposto a domande su vari temi, tra cui le organizzazioni neofasciste e l’uso della decretazione d’urgenza. Ha riconosciuto gli eccessi nell’uso dei decreti e ha promesso di discutere il problema con il presidente della Repubblica.

Situazione politica

Durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, La Russa ha affrontato anche altri argomenti come il premierato, la legge elettorale, e le relazioni con l’Unione Europea. Ha difeso il governo dalle accuse di uso eccessivo della decretazione d’urgenza e ha discusso della possibile acquisizione dell’Agi da parte di Antonio Angelucci, parlamentare della Lega.

La Russa ha anche risposto a domande sull’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale e ha riaffermato la sua condanna della violenza, ma ha criticato i metodi di indagine “subdoli” dei giornalisti. Infine, ha affrontato il tema del fascismo, dichiarando di non aver compreso pienamente la gravità del regime fino a quando non ha appreso delle leggi razziali.