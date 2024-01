Il 2024 si preannuncia un anno intenso per l’esplorazione spaziale, con la Luna come protagonista principale. Entro gennaio, tre missioni, di cui due private, si preparano ad atterrare sulla superficie lunare, competendo per nuovi primati. La missione giapponese Jaxa Slim, programmata per il 19 gennaio, cerca di posarsi con precisione, seguita dai lander privati Nova-C e Peregrine il 19-21 e il 25 gennaio rispettivamente. Nel contesto, la NASA sta correndo per lanciare Artemis II a novembre, la missione che porterà la prima donna nell’orbita lunare.

In parallelo, i privati stanno giocando un ruolo sempre più significativo. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Axiom si prepara per la missione Ax-3 il 17 gennaio, con esperimenti italiani e un equipaggio internazionale. Axiom, che punta a creare la sua stazione spaziale privata, pianifica già la Ax-4 per ottobre 2024. L’Agenzia Spaziale Italiana è coinvolta nel progetto, costruendo il Centro di Controllo per missioni robotiche lunari a Torino.

L’Europa entrerà in scena nel 2024 con i suoi nuovi lanciatori, Ariane 6 e Vega C, previsti per giugno-luglio e novembre-dicembre rispettivamente. Nel frattempo, la Cina continua le attività sulla sua stazione spaziale Tiangong e collabora con l’Agenzia Spaziale Europea in una missione scientifica congiunta chiamata Einstein Probe. L’obiettivo è esplorare l’universo attraverso raggi X per scoprire nuovi segreti su materia, buchi neri e supernovae.

Infine, la NASA ha messo nel mirino Europa, la luna di Giove, con la missione Europa Clipper prevista per ottobre, esplorando il misterioso oceano sotto i suoi ghiacci. Il 2024 si prefigura come un anno di significativi progressi nello spazio, guidato da missioni lunar-terrestri e iniziative innovative del settore privato.