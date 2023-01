VITERBO- In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza ha voluto istituire per il 28 gennaio la prima giornata della stampa. La diocesi di Viterbo insieme all’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) di Viterbo hanno così organizzato la festa di San Francesco di Sales, che si svolgerà presso palazzo dei Papi, sala CeDiDo con una conferenza dibattito, con inizio alle ore 10, dal titolo “La comunicazione come dimensione etica relazionale”. Dopo i saluti di don Emanuele Germani, direttore degli uffici delle comunicazioni sociali e di Wanda Cherubini, presidente Ucsi di Viterbo, il Vescovo Piazza introdurrà i lavori per poi dare la parola al relatore, il giornalista Rai Antonio Scoppettuolo. Seguirà un dibattito con i presenti. Al termine, per le ore 13, è anche previsto un pranzo sociale. Gli interessati possono al riguardo prenotarsi entro il 26 gennaio a ufficiostampa@diocesidiviterbo.it