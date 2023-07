Il cioccolato, spesso definito ‘oro nero’, è amato da molti per il suo gusto delizioso. La sua popolarità è tale che gli è stata dedicata una giornata mondiale, il 7 luglio. Tuttavia, oltre al piacere gustativo, il consumo di cioccolato fondente può offrire benefici per la salute.

In particolare, il cioccolato fondente contiene meno zuccheri rispetto ad altre varianti e, secondo diversi studi, può offrire protezione alla pelle durante l’estate. Ad esempio, secondo una ricerca pubblicata nel 2021 sulla rivista Food and Chemical Toxicology, i flavonoli presenti nel cioccolato fondente possono contribuire ad aumentare la soglia minima di dose eritemica (MED). Ciò significa che può essere necessaria una quantità maggiore di raggi UVB per causare arrossamento della pelle 24 ore dopo l’esposizione al sole. Pertanto, il cioccolato fondente potrebbe fornire una certa protezione solare.

I composti bioattivi nel cioccolato fondente, come i flavonoli, possono essere benefici per la pelle in generale. Essi possono proteggere dai danni del sole, migliorare il flusso sanguigno e aumentare la densità e l’idratazione della pelle stessa.

Oltre ai benefici per la pelle, il consumo di cioccolato fondente può migliorare le funzioni cognitive sia nella giovane età adulta che negli anziani. I flavonoli presenti nel cioccolato fondente possono aumentare il flusso sanguigno al cervello, mentre sostanze stimolanti come la teobromina e la caffeina possono migliorare temporaneamente le funzioni cerebrali.

Inoltre, diversi studi nel corso del tempo hanno evidenziato che il consumo di cacao o cioccolato fondente può abbassare la pressione sanguigna e migliorare la salute cardiovascolare. I flavonoidi presenti nel cioccolato fondente possono stimolare il rivestimento delle arterie, chiamato endotelio, a produrre ossido nitrico. Questo composto aiuta ad allentare le arterie, riducendo così la resistenza al flusso sanguigno e abbassando la pressione sanguigna, anche se gli effetti sono generalmente modesti.

Tuttavia, è importante consumare il cioccolato con moderazione, poiché è calorico e anche la versione fondente contiene zuccheri. È facile eccedere nel consumo, quindi è importante fare attenzione alle quantità.

In conclusione, il cioccolato fondente può offrire diversi benefici per la salute se consumato con moderazione. Può proteggere la pelle, migliorare le funzioni cognitive e promuovere la salute cardiovascolare. Quindi, nel rispetto di una dieta equilibrata, è possibile concedersi con piacere un po’ di cioccolato fondente.