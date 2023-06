ROMA – “Viaggio nella cultura della bellezza, nell’informazione, nell’arte e nei rapporti tra gli esseri umani per realizzare il bene”. Questo il tema del Convegno “Il Bello e il Bene” che si terrà lunedì 19 giugno, dalle ore 10:00 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.

L’evento sarà l’occasione per festeggiare i 70 anni dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e i 127 anni del Vomere. “Ricominciamo da qui, dal patrimonio immenso che i nostri associati rappresentano e dalla necessità di sostenerli quotidianamente. Ciò che dovevamo ottenere per loro è stato quasi completamente ottenuto. Adesso la pessima struttura del settore editoriale non ci imporrà più di fare mediazioni non desiderate, su logiche fuori dal tempo. Quel tempo è finito e ripartiamo dai nostri primi 70 anni”. Questo l’invito del Segretario Generale USPI, Francesco Saverio Vetere.

L’apertura dei lavori vedrà come primo momento quello della lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il programma vedrà poi l’intervento di numerosi esponenti della politica, delle istituzioni e sarà presente anche un rappresentante di Google.

Tra gli interventi quelli del Prof. Avv. Francesco Saverio VETERE, Segretario Generale – Unione Stampa Periodica Italiana, del Dott. Antonio DELFINO, Presidente – Unione Stampa Periodica Italiana, del Prof. Andrea MONDA, Direttore responsabile “L’Osservatore Romano”, del Dott. Francesco PAPPALARDO, Responsabile Biblioteca del Senato, della Dott.ssa Esma CAKIR, Presidente Associazione Stampa Estera. Ci saranno anche gli On. Simona LOIZZO, Componente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione – Camera dei Deputati, l’On. Federico MOLLICONE, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione – Camera dei Deputati, il Sen. Alberto BARACHINI, Sottosegretario di Stato all’Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Cons. Gianfranco ASTORI, Consigliere per l’Informazione e alla partecipazione sociale Presidenza della Repubblica. Per partecipare all’evento occorre inviare una mail all’indirizzo uspi@uspi.it segnalando i nomi e i cognomi dei partecipanti.