Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e attuale sottosegretario alla Cultura, ha aggiunto un altro capitolo alla sua tumultuosa situazione politica annunciando di essere ancora in carica nonostante le dimissioni annunciate. In un’intervista a Teleuniverso, Sgarbi ha dichiarato di non essere ancora un ex sottosegretario e che le dimissioni devono ancora essere negoziate con il governo.

La vicenda di Sgarbi ha avuto vari sviluppi, con il noto critico d’arte che aveva annunciato le dimissioni dopo la decisione dell’Antitrust. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente, con Sgarbi che ora afferma di stare scrivendo la lettera di dimissioni, da inviare entro la giornata a Giorgia Meloni.

L’Antitrust aveva dichiarato che Sgarbi aveva violato la Legge Frattini sul conflitto di interesse, poiché aveva esercitato attività professionali in materia di arte, connesse con la carica di governo, a favore di soggetti pubblici e privati. Questo ha scatenato polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle opposizioni, con il Pd che chiede l’intervento del ministro Sangiuliano in Parlamento per fare chiarezza sulla vicenda.

La maggioranza governativa mantiene un basso profilo, cercando di smorzare le polemiche. Tuttavia, il caso Sgarbi continua a suscitare reazioni, con esponenti politici che chiedono una presa di posizione da parte della premier Meloni.

In questa situazione di incertezza, Sgarbi fa anche intendere di essere pronto a fare ricorso al Tar rispetto alla delibera dell’Antitrust. Nel frattempo, si valuterà se potrà continuare a svolgere il ruolo di sottosegretario durante il periodo necessario per il ricorso. La decisione finale, tuttavia, spetterà alla premier Giorgia Meloni.

Il braccio di ferro di Sgarbi sembra lungo e complesso, mantenendo l’attenzione sulla sua figura e sulla gestione del caso da parte del governo.