Il Canceller Scholz Promette “Tolleranza Zero” contro l’Antisemitismo in Germanial cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato con fermezza che in Germania non vi sarà tolleranza per l’antisemitismo. Le sue parole sono state pronunciate all’inaugurazione di una sinagoga a Dessau, nell’est della Germania, e hanno sottolineato l’impegno del paese a “difendere e proteggere” le vite degli ebrei. Scholz ha espresso il suo shock per la diffusione dell’antisemitismo “in tutto il mondo e, vergognosamente, anche qui in Germania”. Questo momento significativo ha visto l’apertura della sinagoga di Dessau 85 anni dopo la distruzione di una sinagoga nella stessa città durante il pogrom antiebraico noto come la “Notte dei cristalli” del 9 novembre 1938, un tragico evento che è comunemente considerato l’inizio della campagna del Terzo Reich per eliminare gli ebrei.