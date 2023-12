Nel corso di una sentenza senza precedenti, il Tribunale vaticano ha emesso una condanna penale nei confronti del cardinale Giovanni Angelo Becciu, segnando un capitolo storico per la Chiesa cattolica. Becciu, il primo cardinale nella storia della Chiesa a essere condannato penalmente in Vaticano da un tribunale composto da laici, è stato riconosciuto colpevole di gravi reati legati alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla compravendita del palazzo di Londra.

Il verdetto ha inflitto al cardinale una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una multa di 8.000 euro. La condanna è il risultato di un processo incentrato sull’investimento nel Palazzo di Sloane Avenue a Londra e sui fondi inviati a una cooperativa in possesso del fratello di Becciu. Inoltre, è stato accusato di truffa aggravata, in collaborazione con l’esperta di intelligence Cecilia Marogna, riguardo a fondi destinati alla liberazione di una suora colombiana rapita in Mali.

Sebbene la richiesta della pubblica accusa fosse di sette anni e tre mesi di reclusione, la sentenza ha confermato una condanna significativa. Becciu è stato ritenuto colpevole di due peculati e una truffa, ma è stato assolto da altre accuse, inclusi peculati aggiuntivi, abuso d’ufficio e subornazione di testimoni.

Il difensore del cardinale, l’avvocato Fabio Viglione, ha annunciato l’intenzione di fare appello, ribadendo l’innocenza del suo assistito. In una nota con la collega Maria Concetta Marzo, ha espresso amarezza per il fatto che l’innocenza di Becciu non sia stata proclamata nonostante le accuse siano risultate infondate.

Il Tribunale di primo grado, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha bocciato alcune accuse nei confronti degli altri dieci imputati, ma ha salvato gran parte dell’impianto accusatorio. Le condanne hanno coinvolto diversi individui, tra cui il consulente Enrico Crasso, il broker Raffaele Mincione e il funzionario vaticano Fabrizio Tirabassi.

Oltre alle pene detentive, il Tribunale ha ordinato confische per un valore complessivo di oltre 166 milioni di euro, pari alle somme coinvolte nei reati contestati. Gli imputati sono stati anche condannati in solido al risarcimento dei danni, stimato in oltre 200 milioni di euro, verso entità come la Segreteria di Stato e l’Istituto per le Opere di Religione (IOR).

Il verdetto ha suscitato reazioni contrastanti, con il Procuratore generale Alessandro Diddi esprimendo soddisfazione per il risultato del processo. Tuttavia, le prospettive di appello e persino di ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo suggeriscono che la vicenda potrebbe ancora riservare sviluppi significativi.