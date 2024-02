Il caso di Ilaria Salis continua a generare tensioni sia a livello nazionale che internazionale, con dichiarazioni contrastanti da parte delle autorità ungheresi e italiane. Il portavoce del Primo Ministro ungherese Viktor Orban, Zoltan Kovacs, ha affermato che le misure adottate nel procedimento sono conformi alla legge e proporzionate alla gravità dell’accusa di aggressione organizzata.

Secondo Kovacs, la credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, citando false dichiarazioni sulla sua istruzione, situazione familiare e relazioni personali. Il governo ungherese accusa i media di sinistra e i gruppi per i diritti umani di orchestrare un attacco contro l’Ungheria, con l’obiettivo di danneggiare le relazioni politiche con l’Italia.

Gli avvocati italiani di Ilaria Salis stanno valutando la possibilità di presentare ricorso alla Corte europea di Strasburgo per la presunta violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, citando il trattamento della Salis in aula con un guinzaglio. L’avvocato Eugenio Losco ha dichiarato che la violazione è evidente e che stanno cercando di capire l’impegno del governo per ottenere gli arresti domiciliari per la loro cliente.

I genitori di Ilaria Salis sono attualmente a Budapest per incontrare la figlia in carcere e l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli. Il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha dichiarato di essere moderatamente ottimista dopo aver incontrato sua figlia in carcere e ha notato alcuni segnali positivi sulle sue condizioni.

I giudici ungheresi hanno respinto la richiesta di trasferimento agli arresti domiciliari in Italia nel giugno scorso, citando il rischio di fuga. Gli avvocati sperano che la situazione possa essere rivalutata con una possibile applicazione degli arresti domiciliari in Ungheria.

Ilaria Salis ha inviato un memoriale al consolato italiano in cui lamenta le precarie condizioni igieniche e la scarsa alimentazione in carcere, definendo il suo trattamento come quello di “una bestia al guinzaglio”.

La vicenda continua a destare preoccupazione e attira l’attenzione a livello europeo, con un dibattito sull’argomento previsto al Parlamento europeo a Strasburgo nei prossimi giorni.