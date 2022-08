Presentato il documento comune del centrodestra, in totale quindici titoli per un programma di legislatura, sottoscritto dai leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Matteo Salvini e Forza Italia Silvio Berlusconi con cui la coalizione si presenterà unita al voto del 25 settembre. Il documento è stato firmato anche dai leader di Noi Moderati, la lista unitaria dei centristi del centrodestra presentata da Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), Giovanni Toti (Italia al centro), Lorenzo Cesa (Udc) e Luigi Brugnaro (Coraggio Italia). Si tratta di un programma dettagliato nei titoli, ma ogni partito potrà presentare un proprio programma specifico con i temi identitari che lo caratterizzano. Tra i punti cardini, il primo, quello che l’Italia è a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente ed impegnata nel “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica”, in particolar modo a sostegno dell’Ucraina. Altro tema importante, quello delle garanzie anche sul Pnrr con l’assicurazione che le riforme richieste verranno portate a termine, ma si opererà per una revisione dello stesso Piano “in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità”. Inoltre, il centrodestra si impegna per una riforma costituzionale che preveda “l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”, ma anche per il completamento sulle Autonomie, punto sostenuto dalla Lega, come anche il completamento della riforma della giustizia, punto preteso da Forza Italia.