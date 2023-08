Il cielo di agosto si presenta come un vero spettacolo per gli appassionati di astronomia. La notizia è data dall’Unione Italiana Astrofili, che annuncia una serie di eventi imperdibili per chi ama osservare il cielo stellato.

Superluna del 1 agosto: Si inizia il mese con la Superluna, la prima Luna piena di agosto. Questo fenomeno avviene quando la Luna è al perigeo, ovvero il punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Di conseguenza, appare più grande e luminosa del solito.

Luna Blu del 30-31 agosto:A fine mese, avremo la Luna Blu, la seconda Luna piena di agosto. La Luna Blu non è un termine scientifico, ma è un’espressione popolare per indicare la presenza di due lune piene in un solo mese. L’appuntamento per osservare la Luna Blu è il 31 agosto alle 3:35, e la minima distanza dalla Terra si raggiungerà il 30 agosto alle 17:51.

Le stelle cadenti delle Perseidi:L’altro evento imperdibile di agosto è lo sciame delle Perseidi, uno spettacolo di stelle cadenti che raggiungerà il suo apice tra l’11 e il 13 agosto. L’Unione Italiana Astrofili promuove in tutta Italia l’evento “Notti delle stelle – Calici di stelle 2023”, una serata osservativa accompagnata da una manifestazione enogastronomica ideata in collaborazione con il Movimento Turismo Del Vino e l’Associazione Nazionale Città Del Vino.

Saturno in opposizione il 27 agosto: A fine mese, il 27 agosto, Saturno darà spettacolo. Sarà in opposizione rispetto al Sole, ossia dalla parte opposta alla Terra, offrendo un’ottima opportunità di osservazione. Sarà possibile ammirare il pianeta con la massima luminosità e le maggiori dimensioni apparenti, anche i celebri anelli di Saturno saranno ben visibili attraverso un telescopio.

In conclusione, il cielo di agosto si prospetta emozionante per gli astrofili e per tutti coloro che desiderano godersi lo spettacolo delle Superluna, Luna Blu e delle stelle cadenti delle Perseidi, concludendo il mese con l’affascinante apparizione di Saturno. Un’occasione unica per esplorare e ammirare le meraviglie del nostro universo.