ROMA – La riapertura del Cinema Barberini, sei mesi fa, ha dato nuova linfa al sistema culturale del cosiddetto “Distretto Barberini”.

Con l’obiettivo di valorizzare al meglio e promuovere lo sviluppo dell’area, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il Cinema Barberini hanno avviato da subito un dialogo con l’obiettivo comune di rafforzare la percezione del distretto come snodo culturale centrale per la città e luogo privilegiato di partecipazione e fruizione delle arti. Lo scorso ottobre il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo – si è svolto infatti sia a Palazzo Barberini che nelle sale del Cinema e anche la prossima edizione (9 –13 ottobre) si svolgerà negli stessi luoghi.

Dal 15 maggio al 30 giugno 2023 il Cinema Barberini offrirà ai visitatori delle Gallerie Nazionali l’ingresso alla tariffa speciale di 7 euro valido per tutti gli spettacoli in programma, dietro presentazione del biglietto di ingresso al museo.

Nello stesso periodo gli spettatori del Cinema Barberini avranno la possibilità di visitare Palazzo Barberini e la mostra “L’Immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini” al costo ridotto di 10 euro. Con lo stesso biglietto sarà inoltre possibile visitare anche la Galleria Corsini, entro 20 giorni dal primo utilizzo.

L’iniziativa nasce nell’occasione del docufilm Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione con la regia di Giovanni Troilo e distribuito da Nexo Digital, al Cinema Barberini per soli tre giorni il 15, 16 e 17 maggio 2023.

AL CINEMA:

Il film è il racconto di una grande rivoluzione architettonica e la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini (1599-1667) e Bernini (1598-1680) e soprattutto la storia della rivalità di Borromini con sé stesso: un genio talmente legato alla sua arte da trasformarla in un demone che lo divora dall’interno, fino a spingerlo a scegliere la morte, con un gesto drammatico, pur di toccare l’eternità. Al viaggio visivo danno voce e pensiero le rievocazioni in chiave contemporanea, con gli attori Jacopo Olmo Antinori, Pierangelo Menci e Antonio Lanni, e gli interventi degli esperti coinvolti nel film: il critico d’arte e regista Waldemar Januszczak, l’architetto Paolo Portoghesi, gli storici dell’arte e docenti universitari Jeffrey Blanchard, Giuseppe Bonaccorso, Daria Borghese e Aindrea Emelife. La colonna sonora originale è scritta, diretta ed eseguita dal compositore e pianista Remo Anzovino.

AL MUSEO:

A Palazzo Barberini, sede insieme a Galleria Corsini delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, è in corso fino al 30 luglio 2023 la mostra L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini, a cura di Maurizia Cicconi, Flaminia Gennari Santori, Sebastian Schütze, in occasione del quattrocentesimo anniversario dell’elezione di Maffeo Barberini al soglio pontificio col nome di Urbano VIII.

Una mostra imponente che celebra il profilo culturale e politico del papa che più di ogni altro incise in maniera straordinaria e radicale sul pensiero filosofico, sul sapere scientifico e sulle arti del Seicento, con l’obiettivo di illustrare le modalità con le quali il pontefice privilegiò lo strumento dell’egemonia culturale in funzione dell’azione politica e di governo.

Capolavori della collezione Barberini, smembrata nei secoli e attualmente conservata nei principali musei del mondo, tornano nella loro sede originaria. In mostra più di 80 opere provenienti dalla collezione del museo e da oltre 40 tra istituzioni museali e collezioni private italiane e internazionali; solo per citarne alcuni: Gallerie degli Uffizi; Pinacoteca di Brera; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Galleria Borghese, Musei Vaticani, Staatliche Museen zu Berlin, The British Museum, The National Gallery, Museo Nacional del Prado, Musée du Louvre; Albertina, e Kunsthistorisches Museum di Vienna; Minneapolis Institute of Art, The Metropolitan Museum of Art di NY, Philadelphia Museum of Art e Saint Louis Art Museum.

“BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE”

15, 16, 17 maggio 2023

CINEMA BARBERINI

Roma, piazza Barberini 24/26

INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI: https://cinemabarberini.it