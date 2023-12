Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto ad hoc che introduce ulteriori modifiche al Superbonus, sulla base di un accordo siglato prima dell’inizio della riunione. Prima del Consiglio, si sono incontrati i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

Il nuovo decreto prevede la creazione di un fondo destinato ai contribuenti con reddito fino a 15.000 euro, che potranno beneficiare di un contributo sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Le modalità di accesso a questo fondo saranno successivamente definite mediante un decreto del Ministero dell’Economia.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato altri quattro decreti legislativi attuativi della Delega fiscale, con l’obiettivo di migliorare e semplificare il sistema fiscale. Questi provvedimenti riguardano l’adempimento collaborativo, il contenzioso tributario, lo statuto del contribuente e la prima fase della riforma dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), che prevede la riduzione degli scaglioni da 4 a 3.

Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha dichiarato che il 2023 si conclude positivamente per l’attuazione della riforma fiscale. Leo ha sottolineato l’approvazione di quattro decreti legislativi importanti che contribuiranno a semplificare il sistema fiscale, rendendolo più equo e dinamico. In particolare, ha evidenziato la semplificazione delle aliquote dell’Irpef, con un maggiore risparmio fiscale per le fasce di reddito medio-basse.

Infine, la riforma del fisco include misure per favorire i redditi medio-bassi, con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, che sottolinea l’importanza di tutelare imprese e cittadini. Il Superbonus al 110% sarà garantito per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori, mentre è previsto un bonus al 70% per chi prosegue i lavori nel 2024. Barelli assicura che nessun cittadino onesto sarà penalizzato, grazie a un decreto del Consiglio dei Ministri che prevede una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31 dicembre.