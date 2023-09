di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Oggi, a Viterbo, il cuore di Santa Rosa, custodito dentro una reliquiario, è stato portato in volo su un elicottero NH90 dell’Aviazione dell’Esercito per benedire la città. Questo gesto di pace e speranza è stato organizzato dalla Diocesi di Viterbo, insieme al Comando dell’Aviazione dell’Esercito, al Comune ed al Monastero di Santa Rosa. Il volo ha toccato luoghi significativi come l’ospedale, il carcere e i territori associati a Santa Rosa. Questo evento ha suscitato emozione e speranza nella comunità viterbese, che ha rivolto lo sguardo verso il cielo per ricevere la benedizione divina in attesa del tanto atteso trasporto della Macchina di Santa Rosa di domenica 3 settembre.

Il Vescovo ha commentato: “Questo gesto straordinario rappresenta la forza della fede che unisce tutta la comunità. Un momento per diffondere e promuovere la cultura della Pace, della fratellanza e della comunione. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’Esercito che ha reso possibile questo straordinario atto di fede, che il Cuore di Santa Rosa possa, attraverso la sua luce, infondere in tutti gli animi la compassione e l’amore fraterno affinché si possa lavorare insieme per costruire un futuro dove prospera armonia, pace e serenità”.

Il cuore di Santa Rosa rappresenta un simbolo di forza e speranza per tutti i viterbesi; un legame che supera tutte le sfide della vita e illumina il cammino dei giorni a venire.