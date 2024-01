Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto l’approvazione trasversale di centrodestra, centrosinistra e centro. Le dichiarazioni di apprezzamento sono giunte da diverse figure politiche, evidenziando la visione del Capo dello Stato su temi cruciali. La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha elogiato la profondità e la visione del discorso, in particolare sottolineando l’impegno verso la pace e la fine dei conflitti. Meloni ha espresso gratitudine per l’attenzione dedicata alle giovani generazioni.

Il commento è giunto rapidamente da vari fronti politici, con il vicepremier Matteo Salvini evidenziando la rilevanza del passaggio in cui il presidente condanna la diffusione di falsità contro gli avversari, ritenendolo particolarmente prezioso per chi ha subìto aggressioni mediatiche. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha interpretato il discorso come uno stimolo inequivocabile a cambiare e a non rassegnarsi, sottolineando l’urgenza di lavorare per la pace.

Il tema dello stop alle armi è emerso anche nelle riflessioni di Alleanza Verdi-Sinistra e del leader di Si, Nicola Fratoianni, che hanno accolto positivamente l’attenzione di Mattarella sulla pace. La segretaria Pd, Elly Schlein, ha elogiato il presidente per aver riaffermato i valori costituzionali in un contesto di crisi. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha apprezzato il richiamo a “Patria” e “Orgoglio negli italiani” come valori fondamentali.

Il discorso del presidente Mattarella ha ricevuto riconoscimenti anche da esponenti di Italia Viva, Azione, Verdi e altri partiti. In generale, le parole di Mattarella hanno ispirato un senso di fiducia, incoraggiamento e unità nazionale, stimolando la riflessione su temi cruciali per il futuro del paese.