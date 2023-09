Nel pomeriggio di oggi il dr. Stefano Palomba si è insediato come Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (IZSLT). La nomina è stata ufficializzata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con Decreto T00149, in accordo con la Regione Toscana.

Il Commissario Straordinario, medico veterinario, Colonnello in servizio di Stato Maggiore del Corpo di Sanità dell’Esercito Italiano, attualmente in aspettativa, assume il suo ruolo con effetto immediato e si avvarrà della stretta collaborazione del Direttore amministrativo in carica, il Dott. Manuel Festuccia, che ricopre tale posizione dall’agosto del 2019, allo scopo di assicurare una proficua transizione e indirizzare l’Istituto verso nuove sfide in chiave One Health.

“Ringrazio il Signor Presidente Francesco Rocca per la fiducia accordatami – dichiara il neo Commissario Straordinario – l’IZS svolge un ruolo fondamentale e imprescindibile nella sorveglianza, nella prevenzione delle malattie animali, zoonosi, nella sicurezza alimentare e nella tutela della salute pubblica, quale Strumento Operativo del Ministero della Salute. Agirò in stretta collaborazione e sinergia con il personale dell’IZS, le Autorità locali e le Organizzazioni di categoria per garantire che la missione dell’Istituto sia condotta con impegno, continuità, aderenza ed efficacia.”

Il Commissario straordinario rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Rimane in carica l’attuale Consiglio di amministrazione.

L’intero Istituto formula i migliori auguri di buon lavoro per il suo mandato quale Commissario Straordinario.