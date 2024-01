di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Il film russo “Il Testimone” sulla guerra in Ucraina, pianificato per essere proiettato al teatro San Leonardo di Viterbo il prossimo 17 febbraio, ha suscitato polemiche e proteste da parte del coordinatore nazionale della Buona Destra, Giacomo Barelli. L’opera è accusata di essere un veicolo di propaganda filorussa, distorcendo la realtà del conflitto in Ucraina.

Il coordinatore Barelli ha esposto il suo sgomento per la proiezione imminente del film, definendolo “pieno di falsità sulla guerra in Ucraina”. Egli ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino e ha condannato l’evento, chiedendo l’intervento delle autorità locali e della curia vescovile per cancellare la concessione alla proiezione del film.

Barelli ha sottolineato che proiezioni simili del film in altre città italiane sono state cancellate, e ha esortato a non creare precedenti a Viterbo. Ha dichiarato che è dovere denunciare la disinformazione russa in Italia e ha richiesto alle istituzioni di prestare attenzione alla diffusione della propaganda russa.

“Il Testimone” è finanziato dal ministero della Cultura russo ed è il primo film russo sulla guerra in Ucraina. La proiezione a Viterbo, come annunciato sui social, prevede sottotitoli in italiano dopo l’introduzione di Antonello Giovanni Budano dei Costa Volpara e gli interventi di Vincenzo Lorusso di Donbass Italia e Andrea Lucidi. Barelli ha evidenziato che Lucidi è stato oggetto di un’interrogazione parlamentare per la sua partecipazione a un evento ospitato dall’ambasciata italiana a Mosca.

“Il Testimone” presenta una narrazione distorta della guerra, dipingendo i soldati ucraini come neonazisti che compiono atrocità contro il proprio popolo. Barelli ha definito la proiezione “vergognosa e falsa”, affermando che la versione russa del film accusa il regime ucraino di commettere atrocità per discreditare l’esercito russo.

Barelli ha lanciato un appello al boicottaggio della propaganda filorussa nel comune e nel paese, chiedendo il sostegno delle forze politiche locali e nazionali. Ha concluso con un appello a Viterbo per esprimere un forte sostegno al popolo ucraino contro l’occupazione russa.