La tensione nel Medio Oriente continua ad aumentare con il fronte sciita che intensifica la retorica contro Israele dopo gli attentati a Beirut e Kerman. Gli Stati Uniti cercano una de-escalation mentre Antony Blinken visita la regione. Gli attacchi mirati israeliani a Gaza hanno portato a operazioni chirurgiche contro i vertici di Hamas, ma l’assassinio di un leader di Hamas a Beirut ha scatenato minacce di rappresaglia. Hezbollah e l’Iran promettono vendetta, evocando la fine dello Stato ebraico. In questo contesto, gli Stati Uniti cercano di mediare per evitare una possibile escalation. Mentre i proclami di Teheran e Hezbollah sono incendiari, non è certo che sfoceranno in un conflitto aperto, considerando le sfide interne ed economiche che entrambi affrontano. Blinken, in missione diplomatica, chiede agli alleati regionali di influenzare per evitare un’espansione del conflitto. La situazione è complessa, coinvolgendo anche altre tensioni nella regione, come gli Houthi nello Yemen e le milizie filo-iraniane in Iraq. Gli Stati Uniti monitorano attentamente la situazione, cercando di prevenire un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intero arco sciita. La diplomazia è al centro degli sforzi per gestire le crescenti tensioni nella regione.