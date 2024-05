Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio nell’ambito di un’indagine per corruzione condotta dalla Procura di Genova, dichiara la sua innocenza. Toti sta preparando la sua difesa in vista dell’interrogatorio previsto tra due settimane, durante il quale intende dimostrare la correttezza del suo operato. Accusato di aver ricevuto finanziamenti di oltre 74 mila euro dagli imprenditori Spinelli in cambio di favori, Toti nega ogni accusa e sostiene di non aver agito in modo unilaterale per favorire Aldo Spinelli.

Secondo Toti, le decisioni prese in merito al rinnovo della concessione trentennale per il Terminal Rinfuse erano in linea con le proposte dell’autorità portuale e miravano a trovare un equilibrio tra gli interessi dei diversi terminalisti. Inoltre, l’intervento legato alla costruzione della diga foranea e al trasferimento del Terminal Rinfuse a Savona rientrava in una procedura di evidenza pubblica.

Toti, insieme al suo avvocato Stefano Savi, sta mettendo a punto una strategia difensiva per chiarire punto per punto gli addebiti. Sostiene che le donazioni ricevute dagli Spinelli erano legali e trasparenti, utilizzate per scopi elettorali e nel rispetto della legge. Riguardo alla discarica di Savona e alla presunta corruzione elettorale, Toti afferma di non essere a conoscenza di irregolarità legate ai voti dei riesini e di aver partecipato solo a un pranzo elettorale su invito.

L’avvocato Savi ha inoltre chiarito che l’incontro a Montecarlo con Spinelli, menzionato in tribunale, era stato un breve incontro per colazione durante un viaggio personale di Toti e sua moglie, e che tutte le spese sono state sostenute personalmente dal governatore.

Toti attende l’interrogatorio per chiedere la revoca della misura cautelare e continua a lavorare per dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.