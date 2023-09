Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova di fronte a un periodo cruciale, con la necessità di mantenere compatte le forze di maggioranza e affrontare decisioni importanti per il futuro del paese. Nonostante i “tentativi di sabotaggio,” il governo si mostra determinato a continuare sulla sua strada, cercando di mantenere l’energia e la brillantezza del suo primo anno di mandato.

Tuttavia, i conti pubblici stanno peggiorando, con un aumento del deficit che potrebbe raggiungere il 5%, un mezzo punto in più rispetto alle previsioni iniziali. Questo aumento è in gran parte attribuito al Superbonus, un incentivo fiscale che ha visto un notevole incremento degli investimenti. La situazione economica impone quindi una maggiore attenzione ai conti pubblici e una possibile trattativa con Bruxelles per evitare ulteriori complicazioni.

Nel corso di un incontro a Palazzo Chigi, si è discusso della necessità di mantenere la coesione all’interno della maggioranza e di concentrare le risorse su settori chiave come salari, sanità, famiglie, pensioni e, in particolare, i giovani, su cui tutti i partiti sembrano essere d’accordo. Tuttavia, non si prevede di realizzare tutte le promesse elettorali in questa manovra, ma di confermare il taglio del cuneo fiscale e poche altre misure.

La situazione politica si complica ulteriormente con altre sfide all’orizzonte, tra cui la riforma costituzionale, la gestione dei migranti e la riforma della giustizia. Tutto questo mentre l’Italia deve affrontare anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo contesto, la Premier Meloni ha messo in guardia i parlamentari dalla necessità di mantenere l’unità e di evitare errori e incidenti in Parlamento. L’obiettivo è evitare situazioni simili a quella in cui mancarono i numeri necessari durante la discussione sul Def a aprile.

Inoltre, si sta valutando una possibile proroga del Superbonus al 110% per i condomini, per garantire l’agevolazione a coloro che non completeranno i lavori entro la fine dell’anno, se raggiungeranno una soglia di avanzamento dei lavori.