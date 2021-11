Il green pass resta della durata di 12 mesi, ma il Governo monitora con grande attenzione l’andamento dei contagi. “Sappiamo che quelli invernali sono mesi difficili, favorevoli alla diffusione del virus. Valuteremo sulla base dell’andamento dei contagi” . Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, al programma “Start” di SkyTg24, aggiungendo: “Stiamo correndo con la terza dose, dal primo dicembre ci sarà il via agli over 40, per i bimbi attendiamo il responso dell’Ema, ma è evidente che poi sarà per tutti e questa volta non abbiamo problemi di quantitativi”.