Città Data Organizzatore Attività

Roma – Aranciera di S. Sisto Dal 17 al 28 aprile Collettivo d’arte l’albero delle farfalle 2020 Avanzi di un mondo di sogni – mostra di “cose d’arte” in carta e cartone dedicata a bambine e bambini di ogni età: un’occasione per interrogarsi sul futuro, su temi come ambiente, sostenibilità, scuola ed educazione

Roma (Via Antonio Serra, 91) 20 aprile I.C.”Via Nitti” Roma Carta e cartone in gioco – un laboratorio per rigenerare carta e cartone, grazie alla creatività dei bambini.

Roma (c/o E.Co. Point) Dal 15 al 21 aprile Emily little Scarti d’arte – una mostra-installazione fatta di materiali cartacei residuali e sottoprodotti della pratica artistica di acquarello e collage e stampi monotipi, riutilizzati per creare altre opere bi e tre dimensionali.

Roma 17 aprile Lababalibro srl Il teatro delle scarpe – laboratorio creativo in cui si utilizzano scatole di scarpe per realizzare teatrini da decorare e per creare storie e personaggi.

Roma 18 aprile Casa famiglia e Centro ebraico “G. e V. Pitigliani” Arte e artisti del collage – laboratorio creativo dove bambini e ragazzi conosceranno gli artisti che hanno fatto del riciclo della carta e non solo, la loro forma di espressione.

Roma IIS Tommaso Salvini SuperNao il supereroe del riciclo – progetto didattico in cui un robot umanoide nelle vesti di insegnante interagendo con i bambini spiega il corretto modo di smaltire i rifiuti e controlla che i bambini facciano la differenziata senza errori, in una sorta di gioco fra umani e robot.

Roma 17 aprile Marialuna Storti Sensibilizzazione della carta riciclata e formazione: laboratorio su recupero, riciclo e produzione della carta attraverso l’utilizzo di diverse tecniche.

Roma Dal 15 al 21 aprile Santa Carta Santa carta – Mostra di cuori sacri realizzati in cartapesta, con materiali di recupero

Roma – Parco Santa Maria della Pietà (Sala Polivalente del Municipio XIV) Dal 15 al 21 aprile Collettivo d’arte l’albero delle farfalle 2020 Non solo libri seppur fatti ad arte – laboratori, per famiglie e studenti, per la realizzazione di libri fatti a mano in upcycling. Con i libri realizzati si creerà una mostra.

Latina (c/o Mad XI – Museo contemporaneo) 20 e 21 aprile IL MURO associazione culturale La città che vorrei: laboratorio di rappresentazione urbana – I partecipanti a questo laboratorio possono usare vari tipi di carta e cartone come materiali per creare il proprio artwork. A seguire, un momento di analisi del contesto urbano in cui ci si trova.

Latina (Casa del combattente) Dal 10 al 20 Aprile 2023 Monica Giovinazzi Che ti passa per le mani? – Un’installazione in carta e cartone documenta giorno per giorno la quantità e qualità della carta che è passata per le mani dell’artista durante 3 mesi. Un’occasione per porre attenzione a quanta mole di carta ci passa per le mani.

Formia (LT – c/o Torre di Mola) Dal 14 al 16 aprile Associazione Anna Musico Installazione di Mondi Possibili – una mostra-installazione con opere realizzate esclusivamente con carta e cartone di recupero.