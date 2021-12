VITERBO –Il Vescovo di Viterbo, Mons. Lino Fumagalli, domani sera su Tele Lazio Nord, all’inizio della tredicesima puntata della trasmissione “Luce Nuova sui fatti”, manderà il suo saluto ed i suoi auguri di Natale. Sarà l’ultima puntata del 2021 del format settimanale tematico d’approfondimento condotto da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Il Natale è un momento di riflessione e bilancio: con il messaggio di S.E. Fumagalli si partirà per parlare dell’attualità e delle urgenze per un 2021 che, pur avendo avuto ancora l’emergenza Covid, ha dato qualche segnale di speranza grazie alla vaccinazione ed alle riaperture. Anche Papa Francesco ha parlato di speranza e di spirito positivo per affrontare le tante problematiche attuali ed il Vescovo Fumagalli le attualizzerà per la realtà della Tuscia. A seguire ci saranno anche un’intervista sul bilancio dell’attività svolta nel 2021 rilasciata dal Col. Andrea Antonazzo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo. In studio anche Tiziana Governatori, eletta pochi giorni fa presidente di Federlazio Viterbo ed imprenditrice di successo. Ospiti della puntata saranno anche il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo Francesco Monzillo ed il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci per parlare con il primo dell’andamento economico della Tuscia nel 2021 e con il secondo, membro del Comitato delle Regioni dell’Ue, dell’importanza dell’Europa sulla vita di tutti noi. In studio ci saranno anche la giornalista Wanda Cherubini (direttore di Tusciatimes.eu),Emanuela Ferruzzi ed Edoardo Ciccarelli. Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di sport con la Flaminia Civita Castellana. Saranno ospiti il presidente Francesco Bravini e l’allenatore Federico Nofri. L’appuntamento è per domani, giovedì 23 dicembre alle 21 su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione.