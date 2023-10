Di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Il Ministro degli Affari Esteri e Vicepremier Antonio Tajani è stato ieri pomeriggio a Viterbo, presso l’auditorium di Unindustria a Valle Faul. Durante l’incontro, ha affrontato diversi temi di attualità, con particolare attenzione al conflitto in corso, analizzando i nuovi equilibri geopolitici. Tajani ha parlato della situazione complicata nel Medio Oriente, sottolineando l’impegno dell’Italia per una risoluzione pacifica e annunciando la disponibilità del paese ad inviare aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Ha anche difeso il diritto di Israele all’autodifesa, ma ha sottolineato l’importanza di evitare lo scontro religioso e di mantenere il dialogo diplomatico. Tajani ha parlato positivamente di Forza Italia, indicando che il partito sta crescendo costantemente, e ha annunciato la sua candidatura per la segreteria al prossimo congresso nazionale del partito. Durante l’incontro, ha anche affrontato la questione dell’assessore comunale alla Bellezza al Comune di Viterbo, Vittorio Sgarbi, affermando che fino a quando non ci sia una condanna definitiva, lo considera una persona innocente. Tajani ha successivamente incontrato i militanti e i simpatizzanti di Forza Italia presso la Sede della Provincia di Viterbo. Il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ha annunciato con grande piacere e onore l’incontro con il Ministro degli Esteri e Vicepremier, Antonio Tajani, Segretario di Forza Italia. L’evento ha visto la partecipazione di amici, militanti e amministratori del partito nella regione per discutere delle prospettive future di Forza Italia nella Tuscia e del suo ruolo essenziale nello sviluppo dei comuni locali. Romoli ha elogiato Forza Italia come un interlocutore politico credibile e autorevole, attento alle esigenze della Tuscia e impegnato nel suo progresso. Il partito ha dimostrato di rappresentare una cultura politica radicata nella regione e si è distinto per la sua lunga tradizione di rappresentanza delle istanze popolari, moderate, liberali, cattoliche, europeiste e garantiste. Il partito, ha evidenziato Romolo, sempre saldo nel centrodestra, è l’unico italiano a far parte del Partito Popolare Europeo, una forza di governo a livello comunitario. Il Ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato la crescita del partito nei sondaggi. Il deputato Francesco Battistoni, responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, ha ribadito l’attenzione storica del partito per la Tuscia, evidenziando le visite regolari degli esponenti del partito per affrontare le problematiche locali e sviluppare il potenziale della regione. Il partito sta lavorando per rinnovarsi e radicarsi ulteriormente sul territorio, organizzando un congresso nella Tuscia per eleggere un nuovo coordinatore provinciale. Romoli ha sottolineato il forte legame tra Forza Italia e la Tuscia, dichiarando che Antonio Tajani è il loro riferimento nazionale, sostenuto con determinazione.