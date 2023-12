Dieci giorni dopo le sue dichiarazioni sul “pericolo della opposizione giudiziaria” per Giorgia Meloni e il governo di centrodestra, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha affrontato un confronto in Procura a Roma con il Procuratore Capo Francesco Lo Voi. Il titolare di via XX Settembre è giunto negli uffici di Piazzale Clodio alle 18.10, rimanendovi fino alle 19.45. Crosetto è stato ascoltato dal Procuratore Capo Lo Voi in qualità di persona informata sui fatti riguardanti le sue dichiarazioni del 26 novembre sull’interazione tra magistratura e governo.

Nell’intervista al Corriere della Sera, il ministro aveva parlato di una presunta corrente nella magistratura che discuteva su come fermare la “deriva antidemocratica” della Meloni, esprimendo la sua preoccupazione. Crosetto, sentito nell’ambito di un’indagine come modello 45, senza indagati o ipotesi di reato, aveva dichiarato di essere disposto a condividere le sue preoccupazioni con la commissione Antimafia o con il Copasir, ma entrambe le istituzioni hanno ritenuto di non essere competenti per tale audizione.

In seguito alle reazioni dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che ha definito le accuse del ministro come “fake news” senza fondamento, Crosetto ha ribadito il suo punto di vista in parlamento il 1 dicembre, sottolineando il contrasto tra il governo Meloni e esponenti della magistratura democratica. La polemica con le opposizioni è cresciuta, con richieste di chiarimenti in Parlamento.

La situazione si è risolta ieri con l’incontro tra il Ministro della Difesa e il Procuratore Capo, durante il quale Crosetto avrebbe potuto riferire delle sue preoccupazioni e delle informazioni ricevute dai magistrati. La presa di posizione di Crosetto ha suscitato aspre critiche dall’ANM e dalle opposizioni, che hanno chiesto trasparenza e chiarezza sulle affermazioni del ministro.