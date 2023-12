Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha accettato l’invito a intervenire nella commissione Bilancio della Camera il prossimo 27 dicembre, ma ha specificato che il suo intervento sarà limitato alla discussione sulla legge di bilancio. Questa decisione esclude l’analisi del Patto di Stabilità e del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), richiesta dalle opposizioni. Tuttavia, Giorgetti si è dichiarato aperto a fornire chiarimenti su questi argomenti in sedute successive.

Dopo l’approvazione del nuovo Patto di Stabilità e la respinta in Italia della ratifica del Mes da parte della Camera, il Gruppo del Pd ha inviato una lettera al presidente della Commissione chiedendo un’audizione “necessaria e urgente” del Ministro dell’Economia sulla questione. Anche M5s, Iv e Azione hanno avanzato la stessa richiesta.

Salvini difende la decisione sulla bocciatura del Mes: “Abbiamo fatto quello che era giusto fare”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha difeso la decisione di respingere il Mes, sostenendo che l’economia italiana è solida e che il Mes era uno strumento inutile e dannoso. Salvini ha respinto l’idea di un ‘caso Italia’ sull’argomento in Europa e ha affermato che la Lega ha agito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani. Ha sottolineato che la decisione non è stata ideologica, ma pragmatica, e che la Lega ha sempre avuto la stessa posizione in merito. Il leader della Lega ha sottolineato che la posizione di Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, non è indebolita dalla bocciatura del Mes. Salvini ha respinto l’idea di dissensi tra lui e Giorgetti, sottolineando la coerenza della Lega nell’ultima decade e il dovere di difendere gli interessi italiani. Giorgetti ha dichiarato che il Mes era necessario per motivi economici e finanziari, ma l’atmosfera durante il dibattito suggeriva che l’approvazione non fosse probabile. Il 15 gennaio 2024, Giancarlo Giorgetti rappresenterà l’Italia al primo Eurogruppo dopo la bocciatura del Mes. Si prevede un’attenzione significativa su di lui, dato che l’Italia è l’unico paese ad aver respinto la modifica al Meccanismo europeo di stabilità. Giorgetti ha sottolineato che la bocciatura non rappresenta uno strappo con l’Europa, e il governo ha suggerito che potrebbe essere un’opportunità per avviare una riflessione su possibili modifiche al trattato europeo. La bocciatura del Mes non ha ancora avuto impatti significativi sui mercati finanziari, con lo spread che è sceso ulteriormente. Tuttavia, potrebbe influire sui tavoli europei in questioni come il bilancio europeo, l’Unione bancaria e altre competizioni. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Giorgetti, mentre dal governo si sottolinea che la fiducia del Parlamento è stata confermata con l’approvazione della manovra al Senato. Il clima politico resta teso, con diverse visioni sulla validità della decisione di respingere il Mes e sulle possibili implicazioni per l’Italia sulla scena europea.