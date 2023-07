DI WANDA CHERUBINI

VITERBO- Ieri, 28 luglio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto visita a Viterbo, dove è stato accolto da numerose autorità civili, militari e amministrative in piazza del Plebiscito, in occasione di “Ombre festival”, la kermesse culturale che sta coinvolgendo il centro storico di Viterbo e lo storico borgo di Bagnoregio fino al 30 luglio prossimo. Durante la visita, il Ministro ha mostrato rispetto verso la memoria della strage di Capaci, sostando davanti alla Quarto Savona 15, l’auto della scorta di Giovanni Falcone coinvolta nella tragedia mafiosa ed esposta in piazza del Comune.

Successivamente, Piantedosi ha proseguito con una visita allo storico Palazzo dei Priori e ha partecipato a un incontro durante il festival “Ombre”, dal titolo “La Sicurezza motore dello sviluppo del futuro”. Al suo fianco c’era Felice Romano, segretario nazionale del sindacato di polizia Siulp, con il quale ha condiviso posizioni riguardanti la sicurezza e le dotazioni organiche dei mezzi.

Il Ministro ha sottolineato l’importanza di considerare la sicurezza come un investimento, piuttosto che un costo e ha elogiato la legge di bilancio per aver previsto stanziamenti per le dotazioni organiche delle forze dell’ordine. Ha espresso la necessità di rinnovare il parco organico, guardando al futuro e alle sfide che la società sta affrontando.

Piantedosi ha sottolineato che la percezione della sicurezza è legata al livello di degrado e all’aspetto delle città. Felice Romano ha aggiunto che la criminalità organizzata ha spostato la sua attenzione anche sul web, portando le forze di polizia a lavorare nella cybersicurezza.

Sia il Ministro che Romano hanno condiviso l’importanza della giustizia e della legalità nella lotta contro il crimine, riconoscendo l’efficienza del sistema di polizia italiano. Tuttavia, hanno anche evidenziato la necessità di un equilibrio tra la giustizia e il rispetto dei diritti dei cittadini.

L’immigrazione è stata un altro tema affrontato durante l’incontro. Il Ministro ha sottolineato l’importanza di gestire il controllo dell’immigrazione senza pregiudizi ideologici. Romano ha evidenziato il ruolo significativo dell’immigrazione nella sicurezza, sottolineando che alcune istituzioni, come la scuola, devono affrontare sfide riguardanti l’autorità.

Infine, entrambi hanno riconosciuto il ruolo cruciale dei media nella percezione della sicurezza e della democrazia. Hanno concordato sull’importanza di rafforzare l’alleanza tra governo e territori per affrontare le grandi sfide che attendono l’Italia e garantire la sicurezza urbana.

La visita di Piantedosi a Viterbo ha sottolineato l’importanza della sicurezza come elemento chiave per il futuro sviluppo del Paese e ha evidenziato la necessità di collaborazione e sinergia tra istituzioni e cittadini per affrontare le sfide in continua evoluzione.