VITERBO-Il ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha visitato questa mattina il comitato elettorale della candidata di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Antonella Sberna in via del Corso a Viterbo. Lollobrigida, accompagnato dalla stessa Sberna, dal parlamentare Mauro Rotelli, dai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli, dal coordinatore provinciale Massimo Giampieri e altri esponenti locali e provinciali del partito, si è intrattenuto con le rappresentanti del comitato delle cento donne a sostegno della candidatura di Antonella Sberna che ha ringraziato per l’impegno di queste settimane e per il lavoro che stanno svolgendo. Ha augurato un sincero in bocca al lupo alla candidata della provincia di Viterbo ribadendo come questa candidatura abbia rappresentato di fatto una straordinaria opportunità per il territorio della Tuscia che per la prima volta avrà la concreta possibilità di essere rappresentato in Europa da un’amministratrice seria e preparata come Antonella Sberna. Il ministro è venuto a Viterbo per inaugurare la nuova sede dell’Ispettorato Centrale per la Repressione Frodi fortemente voluto dall’ onorevole Rotelli e dal gruppo di FdI al Comune di Viterbo situato nel centro del Capoluogo .

“Un segnale di attenzione nei confronti del centro storico – ha dichiarato Antonella Sberna – con l’obiettivo di favorire un rifiorire delle attività economiche. È ciò che i cittadini e i nostri commercianti ci chiedono a gran voce e oggi abbiamo dimostrato la volontà delle Istituzioni di essere vicini a queste realtà con l’apertura di questo ufficio. Un ringraziamento al ministro Lollobrigida per essere riuscito a conciliare il suo impegno istituzionale con la visita al nostro comitato elettorale”