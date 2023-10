Il nuovo sito di M&A Talent Union è stato premiato da CSS Design Awards, contest che riconosce i migliori portali web di tutto il mondo realizzati da top designer, agenzie e studio, per la user interface, la user experience e gli elementi di sviluppo innovativo apportati.

La piattaforma CSS Design Awards, visitata giornalmente da decine di migliaia di utenti che cercano ispirazione, ha attribuito a M&A Talent Union i certificati ufficiali per le categorie Best UI Design, Best Ux Design e Best Innovation, con un riconoscimento speciale per il lavoro svolto e la professionalità. «L’intento con il quale il gruppo M&A Talent Union è stato creato inizia a dare i suoi frutti, questo è un primo importante risultato che ci ripaga dell’impegno profuso fin qui per riunire in un’unica squadra le migliori eccellenze ad oggi sul mercato anche nel campo dello sviluppo web», ha commentato Nicola Rigo, coordinatore della Divisione web di M&A Talent Union.

Ad esprimersi a favore del gruppo di comunicazione integrata con sedi a Vicenza, Venezia, Milano, Roma e Reggio Emilia, è stata una giuria internazionale di esperti del settore. «Particolarmente apprezzato è stato lo sviluppo in tecnologia WebGL, – ha spiegato Enrico Barolo, founder e digital designer di Pixelismo – utilizzata nella creazione di un ambiente 3D per una home page caratterizzata da una user experience in real time che rende immersiva la navigazione».

Alla realizzazione del nuovo sito web di M&A Talent Union (www.talentunion.it) hanno collaborato: M&A Inventia per il coordinamento e Pixelismo per lo sviluppo web, con il supporto di Akasearch per l’ottimizzazione per i motori di ricerca.