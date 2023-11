Il Papa ha avuto una conversazione con il presidente iraniano Raisi su richiesta di quest’ultimo, durante la quale è stato discusso il conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, in Medio Oriente, si intensificano gli scontri tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver circondato Gaza City e che la Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud. Le forze israeliane stanno conducendo operazioni militari nella zona, incluso il bombardamento di ospedali, mentre Hamas continua a lanciare attacchi contro Israele. Nel frattempo, il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto una sospensione immediata della guerra e un accelerato invio di aiuti umanitari a Gaza durante un incontro con il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. La comunità internazionale, compresi il Papa e il ministro degli Esteri francese, ha chiesto una pausa umanitaria immediata e un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Nel frattempo, l’Iran sostiene le forze di resistenza palestinese contro Israele e ha avvertito gli Stati Uniti di possibili conseguenze se non verrà raggiunto un cessate il fuoco a Gaza. Il conflitto in corso ha causato un alto numero di vittime, inclusi molti civili, e danni significativi alle infrastrutture nella Striscia di Gaza. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione nella regione.