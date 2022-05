ROMA- Martedì 17 maggio 2022, a Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 355 Roma) alle 18,30 si terrà il prossimo appuntamento con il ciclo di Conferenze del “Club della Colomba della Civiltà” dedicato al tema: “Il Pnrr e l’Italia nell’economia di guerra e di pace”.

Interverranno: Antonio Patuelli, presidente ABI, Roberto Sommella, direttore Milano Finanza, Lamberto Dini, già Presidente del Consiglio, Fabio Verna, economista, già docente di Analisi finanziaria.

Al termine degli interventi, relatori e platea saranno coinvolti in uno scambio di domande e risposte brevi coordinato dal Consigliere Luigi Tivelli, sul modello del question time. L’incontro si concluderà con un momento conviviale.

Il Club della Colomba della Civiltà è un progetto dell’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”, presieduta da Sara Iannone, legato al Premio “Le Ragioni della Nuova Politica” ideato e fondato dalla stessa Presidente nel 1996. La Colomba della Civiltà è il trofeo del prestigioso premio con il quale sono state insignite oltre cento personalità illustri: i “Costruttori di civiltà” che attraverso i loro percorsi personali e professionali contribuiscono a far crescere il nostro Paese nel rispetto di quei valori umani che sono imprescindibili per una società civile. Da qui nasce la volontà di dare vita a questi incontri e confronti di idee per analizzare quei temi che per varie ragioni non vengono approfonditi come dovrebbero.

Il ciclo delle conferenze del Club della Colomba della Civiltà ha preso il via, a marzo 2022, con gli approfondimenti dell’Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo e dell’ex Capo di Stato Maggiore Generale Salvatore Farina sul conflitto russo-ucraino.