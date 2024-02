ROMA- È una Medicina che si rivolge a tutti i cittadini. È la Medicina finalizzata all’individuo e alla sua famiglia. Perché alcuni individui si ammalano ed altri no?

Perché su alcuni la terapia funziona e su altri no?

Perché solo in alcuni la terapia non soltanto non funziona, ma individui causa eventi avversi anche mortali?

Sono le domande a cui la medicina cerca di rispondere da sempre.

Le tecnologie moderne consentono oggi di rispondere a queste domande e prospettare approcci soluzioni innovative per la prevenzione e nella cura delle malattie. Conoscere e rendere disponibili queste tecnologie è fondamentale per suggerire percorsi individuali di benessere, di salute, e di terapia personalizzata. La medicina di precisione si basa sulla identità genetica individuale e quindi sulle esigenze del singolo individuo. Non solo consente di identificare i geni-malattia o di suscettibilità della persona in esame, ma permette di attribuire all’individuo il proprio “rischio genomico” individuale. La conoscenza del proprio rischio genomico acconsentirà di intervenire in modo più appropriato e mirato con positivi effetti sulla razionalizzazione dei sistemi sanitari e sulla loro efficienza. La medicina predittiva faciliterà il controllo delle malattie multifattoriali come il diabete (negli ultimi 10 anni la prevalenza di questa patologia è aumentata di circa 35% con circa 1.5 milioni di morti annui) e dei tumori. Per questi ultimi, oggi disponiamo di numerosi farmaci che vengono somministrati solo a specifici sottogruppi di pazienti, che esprimono specifiche varianti genetiche con buoni risultati in termini di efficacia e riduzioni degli effetti avversi.

MPP è un progetto del Policlinico Tor Vergata di Roma finalizzato ad individuare attraverso lo studio del genoma le implicazioni delle caratteristiche genetiche individuali nella predizione clinica di malattia e fornire strumenti di medicina di precisione.

Il progetto MPP prevede i seguenti steps:

• consulenza genetica pre-test

• visita medica preliminare di inquadramento fisio-patologico;

• prelievo salivare e/o di sangue;

• analisi del DNA se necessario;

• consegna referto e consulenza genetica post-test.

• follow up genetico periodico;

Il Centro MPP Tor Vergata offrirà servizi di consulenza genetica e test genetici a persone sane che desiderano conoscere il loro rischio di sviluppare malattie ereditarie.

“ Il nostro obiettivo sarà’ quello di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, fornendo loro informazioni preziose sul loro stato di salute e aiutandoli a prendere decisioni informate sulla prevenzione e il trattamento delle malattie” – è quanto afferma il Prof. Giuseppe Novelli, Direttore del Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico di Tor Vergata.

“Il centro è situato presso il Policlinico Tor Vergata ed è dotato di attrezzature di ultima generazione e personale altamente qualificato e si basa sulla collaborazione e integrazione di differenti professionisti della salute. Anche se è uno slogan sempre piu’ utilizzato anche in questo caso verrebbe da dire – Prevenire è meglio che Curare – la medicina predittiva è lo strumento scientifico che potrebbe ridurre o prevenire lo sviluppo di processi patologici, non ci dice se e quando ci ammaleremo ma ci fornisce informazioni sulla suscettibilità del nostro organismo, sapere avvolte consente di agire per tempo. E’ la sfida della medicina del futuro.” – dichiara il Dott. Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del PTV.