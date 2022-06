SORIANO NEL CIMINO (Vt) – “Domani mi consegnano il Premio Calabresi, sarò in ottima compagnia”. Lo scrive il Prefetto, Francesco Tagliente sulla sua pagina Facebook in merito al premio, intitolato al professionista esemplare che ha dedicato la vita al giornalismo e alla cultura. L’evento si è svolto ieri in piazza Vittorio Emanuele a Soriano nel Cimino. Sul palco sono saliti anche Paolo Mieli, saggista e opinionista, i direttori Massimo Martinelli de Il Messaggero e Andrea Pucci di Tgcom24, la scrittrice Susanna Tamaro,il generale Vincenzo Parrinello, Franco Chimenti presidente Federgolf, Gian Paolo Montali ex pallavolista ora direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 di golf, la giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi e Francesco Rutelli, politico e scrittore, presidente Anica.

Hanno ricevuto il premio anche il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, i campioni olimpici Antonella Palmisano, Francesca Lollobrigida, Giorgia Bordignon e Dominik Fischnaller e, quale riconoscimento alla carriera, l’ex calciatore Tommaso Rocchi, ora tecnico della Lazio under 18, e il giornalista, opinionista e scrittore Franco Melli.