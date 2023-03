Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è in visita a Roma ed auspica “un salto significativo nella cooperazione economica tra governi e imprese” di Italia e Israele. Il mio messaggio è che Israele è pronto ad aumentare le relazioni tecnologiche ed economiche. Mi auguro di vedervi se non quest’anno, l’anno prossimo a Gerusalemme”. Così i è espresso nei confronti dei rappresentati delle imprese italiane che partecipano al Forum economico per le imprese.

“Sul gas già collaboriamo e vogliamo ampliare il settore: valutiamo di aggiungere una struttura per il gas liquefatto per poterlo portare in Europa – ha detto Netanyahu – La prima cosa che voglio dire a Meloni è di fare una visita a Gerusalemme accompagnata poi da 50 o 100 aziende leader”. Poi sulla siccità ha detto ch “per migliaia di anni il Medio Oriente ha avuto guerre sull’acqua. Non abbiamo più questo problema perché se abbiamo bisogno di acqua la produciamo, prima di tutto con il riciclo”. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno aperto i lavori del Forum economico per le imprese a Palazzo Piacentini, sede del ministero. Al Forum hanno partecipato rappresentati di alcune delle maggiori imprese italiane da Eni a Leonardo, Fincantieri, Ita e le Fs. In seguito Netanyahu ha fatto tappa a Palazzo Chigi con un pranzo ufficiale di Stato per incontrarsi con la premier Meloni.