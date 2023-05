Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Cesena in occasione dei 40 anni di Macfrut, l’esposizione internazionale della filiera ortofrutticola. Questo evento è un appuntamento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. Nonostante la pioggia intermittente, molte persone e scolaresche si sono radunate in piazza per l’occasione.

Il presidente è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che lo hanno accompagnato all’inizio dell’area espositiva delle aziende del territorio. Qui, Mattarella ha incontrato Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera, e Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera. Questa visita è stata un’anteprima della fiera, che aprirà i battenti il giorno successivo a Rimini.

In seguito, il Capo dello Stato ha partecipato al convegno ‘Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale’ presso il Teatro Bonci. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere il ruolo dell’agricoltura nell’economia italiana e sulla sua immagine internazionale.

La mattinata si è conclusa con la visita alla Biblioteca Malatestiana Antica. Questa biblioteca è uno dei tesori culturali della città, costruita nel 1452 ed è considerata la prima biblioteca pubblica d’Europa. Questo luogo è di grande importanza storica e culturale, e rappresenta un simbolo dell’orgoglio culturale della città.