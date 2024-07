San Paolo, città brasiliana con la più alta concentrazione di abitanti di origine italiana, ospita milioni di discendenti italiani. La storia dell’immigrazione italiana e internazionale in città è narrata nel Museo dell’Immigrazione, situato nell’Hospedaria, l’antica struttura che accoglieva i migranti provenienti da Europa, Medio Oriente e Asia.

Durante la sua visita in Brasile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la storica accoglienza del Brasile per gli italiani e l’importanza del Museo dell’Immigrazione, dichiarando che “siamo tutti un po’ migranti”. L’Hospedaria oggi ospita anche l’Arsenale della Pace, gestito dal Sermig di Torino, che offre rifugio a 1.200 brasiliani in difficoltà ogni giorno.

Mattarella ha lodato il lavoro dell’Arsenale della Pace, evidenziando che ogni persona rappresenta un patrimonio unico e irripetibile. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di custodire questa lezione di umanità e ha ricevuto un caloroso benvenuto dagli ospiti del centro, che hanno sventolato bandierine italo-brasiliane.

Il tema dell’immigrazione è ricorrente nei viaggi di Mattarella, che ha visitato luoghi significativi come il Castello di Christiansborg in Ghana, il Museo salesiano in Patagonia, e il Museo dell’immigrazione di Ellis Island negli Stati Uniti, sempre con l’obiettivo di ricordare l’importanza delle migrazioni come opportunità e di rendere omaggio a coloro che hanno contribuito a costruire nuove vite in terre lontane.