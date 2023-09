Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato all’inaugurazione dell’anno scolastico presso l’Istituto Tecnico ‘Saffi-Alberti’ di Forlì, nell’ambito della ventitreesima edizione dell’iniziativa ‘Tutti a Scuola’. Anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato all’evento.

Mattarella ha sottolineato l’importanza della riapertura delle scuole come segno di impegno comune e speranza per il futuro. Ha evidenziato come la scuola non sia solo il luogo di formazione dei giovani, ma un elemento centrale per le famiglie, le comunità e le città, rappresentando il percorso verso il futuro del Paese.

Il Presidente ha ricordato la devastante alluvione che ha colpito la Romagna lo scorso maggio e ha elogiato la tenacia e la resistenza dimostrate dalla regione nell’aprire regolarmente l’anno scolastico nonostante i danni subiti dalle strutture. Ha sottolineato l’importanza di sostenere gli studenti migranti e i figli di migranti stranieri, che costituiscono circa un decimo degli iscritti nelle scuole italiane, affermando che il loro positivo inserimento potrebbe influenzare il futuro del Paese.

Mattarella ha anche affrontato il tema dell’abbandono scolastico, particolarmente critico tra i giovani migranti, sottolineando la necessità di promuovere azioni a diversi livelli per prevenire la marginalizzazione e la devianza. Ha chiesto politiche di investimento sui giovani, interventi per colmare i divari tra i territori, strategie di integrazione e solidarietà, e repressione dei reati giovanili.

Il Presidente ha citato Platone, sottolineando l’importanza di rendere i giovani protagonisti del loro percorso educativo e di rafforzare il dialogo tra insegnanti, famiglie e società. Ha concluso il suo intervento incoraggiando i giovani a credere in se stessi e nel loro futuro.

Durante la visita, Mattarella ha incontrato i rappresentanti dell’associazione “Vittime del fango” e ha manifestato il suo interesse per la situazione della Romagna, elogiando il lavoro del generale Figliuolo.

In un momento in cui l’istruzione e la formazione dei giovani sono fondamentali per il futuro del Paese, il Presidente Mattarella ha inviato un messaggio di speranza, solidarietà e impegno per garantire a tutti i ragazzi un’opportunità di crescita e sviluppo.