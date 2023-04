Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il museo e il campo di concentramento di Auschwitz durante la sua visita ufficiale in Polonia. Mattarella, accompagnato dalle sorelle Bucci, poche tra le testimoni viventi dell’Olocausto, ha partecipato alla Marcia dei vivi in ricordo delle vittime del genocidio nazista. Sono stati presenti migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo e una delegazione di tre scuole superiori italiane. In occasione del giorno dello Yom HaShoah, dedicato alla memoria dell’Olocausto, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di “fare memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l’umanità”.

Mattarella ha anche evidenziato come l’odio, il pregiudizio, il razzismo e l’estremismo siano ancora presenti oggi e rappresentino una minaccia per i diritti umani e per la pace nel mondo. Ha invitato gli studenti presenti ad Auschwitz a trasmettere la memoria dell’Olocausto alle nuove generazioni, in modo da non dimenticare mai e di evitare che simili tragedie possano accadere ancora.

Il campo di concentramento di Auschwitz è stato il luogo in cui, durante gli anni ’30 del secolo scorso, furono internati, torturati e uccisi milioni di persone, in ragione della loro fede, cultura o condizione sociale. Oltre a milioni di ebrei, anche oppositori politici, sinti, rom, disabili e omosessuali sono stati vittime del regime nazista. Oggi, la visita di Mattarella e degli studenti italiani rappresenta un momento di grande importanza per la memoria storica e per il rispetto dei diritti umani, valori imprescindibili per un futuro di pace e giustizia.