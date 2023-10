Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visitato Israele e si è subito incontrato con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Durante la conferenza stampa congiunta, Netanyahu ha fatto un parallelo tra l’attuale data, il 7 ottobre, e l’11 settembre, sottolineando la gravità della situazione attuale. Ha ringraziato Biden per il sostegno degli Stati Uniti e ha affermato che questa visita è la prima di un presidente americano in Israele durante un periodo di guerra.

Il Presidente Biden ha risposto ribadendo il sostegno degli Stati Uniti ad Israele e esprimendo solidarietà nei confronti delle sofferenze del popolo israeliano. Ha anche sottolineato che Hamas non rappresenta l’intero popolo palestinese e ha condannato le azioni dell’organizzazione, affermando che le loro azioni sono state più cruente persino rispetto all’ISIS. Biden ha espresso indignazione e tristezza per l’esplosione avvenuta in un ospedale di Gaza City, sottolineando la necessità di raccogliere ulteriori informazioni sulla situazione.

Durante l’incontro, è emerso un appello all’unità internazionale nella lotta contro Hamas, con Netanyahu sottolineando la necessità di combattere insieme questa organizzazione, così come il mondo si è unito per affrontare altre minacce internazionali in passato. La visita del Presidente Biden in Israele è stata un momento significativo, sottolineando il forte legame tra i due paesi in un contesto geopolitico complesso.