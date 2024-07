Kensington Palace ha diffuso una nuova foto del Principe George, figlio primogenito del Principe William e di Kate Middleton, per celebrare il suo undicesimo compleanno. Nella foto, firmata dalla stessa Kate, George appare sorridente e maturo, con indosso una giacca su uno sfondo in bianco e nero.

La famiglia festeggerà il compleanno in privato nella loro residenza vicino al castello di Windsor. William e Kate hanno condiviso gli auguri sui social media con un messaggio tradizionale: “Auguriamo oggi al Principe George un 11mo compleanno molto felice!”. Anche altri membri della famiglia reale, incluso il nonno re Carlo III e la regina consorte Camilla, hanno inviato i loro auguri. Secondo indiscrezioni, re Carlo ha già preparato “un regalo speciale” per il nipote.

Quest’anno è stato significativo per George, con una maggiore presenza pubblica. Tuttavia, la famiglia reale ha affrontato momenti difficili, inclusa la diagnosi di cancro di re Carlo III a gennaio e di Kate a marzo. Nonostante le sfide, Kate è recentemente riapparsa in pubblico, partecipando a eventi ufficiali come il torneo di tennis di Wimbledon dopo oltre sei mesi di assenza.

La celebrazione del compleanno di George avviene quindi in un momento di gioia e riflessione per la famiglia reale.