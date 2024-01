Ambrogio Iacono, il docente di 52 anni diventato un simbolo nella lotta alla pandemia, continua a essere precario nonostante la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 2020 da parte del presidente Mattarella. In una lettera al capo dello Stato, Iacono sottolinea che neanche l’alta onorificenza ha risolto la sua situazione lavorativa, rimanendo precario oltre 20 anni dopo aver vinto il concorso per insegnante di ruolo.

Il professore, che ha insegnato in modalità a distanza mentre era ricoverato per una grave forma di COVID-19, ha già superato con successo tre concorsi, ma continua a essere bloccato nella sua condizione precaria. Ora si prepara a presentare domanda per il nuovo concorso docenti per la scuola, ma esprime perplessità e scoraggiamento.

Iacono lamenta che nei concorsi non vengano considerati i meriti riconosciuti dalle onorificenze, chiedendosi come il Cavalierato al Merito della Presidenza della Repubblica non possa essere riconosciuto come elemento discriminante nel contesto lavorativo. Sottolinea l’importanza di riconoscere gli atti di eroismo civile, esprimendo la speranza che il 2024 sia un anno in cui gli italiani continuino a distinguersi nell’altruismo, nel lavoro quotidiano e nella generosità verso il prossimo.