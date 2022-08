di Cornelius

Chi di spada colpisce…con quel che segue. E gli attacchi sc onsiderati si pagano. La stampa schierata sta sparando a palle incatenate contro Giorgia Meloni? La magistratura (allineata) ha pronti i dossier anti-centro destra da mettere in piazza al momento (elettorale) giusto? Ed ecco la risposta. Chirurgica. Un ammonimento preciso. Un video galeotto e due personaggi “pesanti” fatti fuori con un colpo solo, Ruberti junior e De Angelis. E di riflesso ombre inquietanti su figure chiave come il sindaco di Roma e il governatore del Lazio candidato al Parlamento. Tutti quelli che devono sapere sanno che la politica capitolina non conosce gentlement agreement ma solo colpi bassi. E’ un potere violento, cinico, freddo, quello che colpisce a destra e a sinistra e copre chi c’è da coprire. Gli uomini del presidente fin qui se la sono cavata, un paio di capi di gabinetto di Zingaretti sono finiti nell’occhio di bue della magistratura ma se la sono cavata, uno dei delfini del governatore e candidato a succedergli in Regione si è appena visto recapitare dai media un provvedimento pendende alla Corte dei Conti dopo aver scansato il processo penale. Ci sono mille modi di far male e i media si prestano volentieri. Albino Ruberti esce malissimo dal video che mani sapienti hanno fatto girare. Appare come violento, arrogante. Riemergono episodi del passato, tornano quei “non sa chi sono io” che pare abbiano contagiato anche i figli. De Angelis è uno degli uomini più potenti della Ciociaria, il video lo sfiora, ma il passo indietro dimostra che l’avvertimento è stato recepito. Cosa dobbiamo aspettarci ora, una notte dei lunghi coltelli? E che cosa deve aspettarsi il centro destra? IL voto di fine settembre potrebbe incidere profondamente sugli equilibri politici della capitale e della Regione. Perchè dopo l’insediamento del nuovo parlamento bisognerà andrà a votare anticipatamente per il nuovo governo regionale, data per scontata l’elezione di Zingaretti. Ma con quali equilibri, con quali rapporti di forza? Quali altri sommovimenti dobbiamo aspettarci?