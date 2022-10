SAN GIOVANNI AL NATISONE – Grazie all’evento nazionale “11EVERB-DAY EVENT” che si è svolto a Roma nel mese di ottobre, Evergreen Life Products ha voluto celebrare il lavoro dei propri incaricati di vendita. Nello Studio 1, esclusivo teatro di posa del parco a tema di Cinecittà World, si sono incontrati oltre 400 ‘evergreeners’ provenienti da Italia, Spagna, Romania, Bulgaria e Germania. L’azienda, con headquarter a San Giovanni Natisone (Udine), è pioniere nella produzione di integratori alimentari e prodotti a base di Olivum®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, che ha fatto del network marketing la sua strategia vincente.

Una due giorni dedicata agli “ELP Awards”, le premiazioni di qualifica e all’“Inspirational Day”, l’evento organizzato per la presentazione dell’ultimo integratore alimentare, Olife Keep Safe, e per ascoltare le parole motivazionali di collaboratori di successo.

All’evento hanno partecipato Livio Pesle, presidente e fondatore di Evergreen Life Products, insieme ai figli Luigi e Claudia Pesle, rispettivamente vicepresidente e direttore generale di Evergreen Life Products. Ha condotto la cerimonia di premiazioni, il noto presentatore televisivo, Giorgio Mastrota.

«Siamo rimasti entusiasti di questo evento: finalmente, dopo tre anni di video conferenze abbiamo potuto celebrare i successi dei nostri Evergreeners. Le persone, da sempre, sono il centro della nostra azienda. – dichiara Luigi Pesle, vicepresidente di Evergreen Life Products – Su una rete di oltre 23mila incaricati di vendita, il 68% sono donne che hanno scelto questa opportunità perché permette di crearsi un lavoro indipendente nei tempi e nelle modalità di gestione».

Un trend positivo, quello della vendita diretta, confermato anche dai recenti dati resi noti da AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, di cui Evergreen Life Products fa parte, che dimostrano che il settore del Direct Selling ha raggiunto nell’ultimo anno risultati positivi in termini di fatturato e valore occupazionale: le 39 Aziende Associate AVEDISCO nel 2021, registrano un fatturato di oltre 707 milioni di euro con un trend di crescita del +2,4 % rispetto al 2020.

Il comparto “alimentare – nutrizionale” si conferma anche nel 2021 il più energico raggiungendo un totale di oltre 513 milioni di euro, con un incremento del +3,7% rispetto al 2020.

CHI SIAMO

Evergreen Life Products, fondata a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine nel 2011, è l’azienda friulana di Network Marketing che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle. Prodotto di punta dell’azienda è

Olife, l’integratore alimentare costituito per il 93% da OLIVUM®.

Evergreen Life Products, associata Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), con sedi anche in Spagna, USA, Russia, Austria, è presente in Italia e opera in Francia, Romania, Bulgaria e Germania. Con Evergreen Life Academy la formazione continua è in primo piano, con corsi e presentazioni per la rete degli Incaricati di Vendita indipendenti attivi sul territorio nazionale.

Ad aprile 2014 è nata Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.

www.evergreenlife.it