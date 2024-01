Nel primo giorno del nuovo anno, una tragedia scuote la tranquilla campagna di Sant’Oreste: una donna di 71 anni, Rosa D’Ascenzo, è stata trovata senza vita e il marito, il pastore 73enne Giulio Camilli, è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. L’orrore del presunto femminicidio è stato comunicato nel pomeriggio di oggi dal procuratore capo facente funzione di Tivoli, Andrea Calice.

Le indagini svolte dai carabinieri, sotto la direzione della procura della repubblica di Tivoli, hanno portato al rapido coinvolgimento del marito come principale sospettato dell’omicidio della moglie. Secondo il procuratore, Giulio Camilli è “gravemente indiziato” del delitto, e le prove raccolte dalle forze dell’ordine sono state descritte come “fondamentali”.

Il tragico evento è avvenuto meno di 24 ore prima del decreto di fermo emesso oggi, martedì 2 gennaio. Rosa D’Ascenzo è stata portata senza vita all’ospedale Andosilla di Civita Castellana la sera del primo gennaio, mentre il marito sostenne che la donna era caduta a causa di un malore.

Tuttavia, il personale medico che ha esaminato il corpo ha immediatamente sospettato e ha segnalato il caso alle autorità. I carabinieri hanno agito rapidamente, raccogliendo indizi e tracce, anche all’interno dell’abitazione della coppia, che hanno portato al rilascio del decreto di fermo nei confronti di Giulio Camilli.

La procura di Tivoli ha dichiarato che, considerata la gravità del reato e l’incertezza sulla residenza del sospettato, è stato emesso il decreto di fermo per evitare il rischio di fuga. La coppia, fino a questo tragico evento, era sconosciuta agli investigatori, e non risultano precedenti denunce da parte della vittima nei confronti del marito per violenza domestica o altri reati.

La procura ha sottolineato che, nonostante l’assenza di segnalazioni pregresse, saranno effettuati approfonditi accertamenti per comprendere se vi siano stati segnali o fattori di rischio che avrebbero potuto prevenire questa terribile tragedia. L’inchiesta è ancora in corso, e si stanno effettuando ulteriori accertamenti, anche di natura tecnica, per ricostruire completamente la dinamica dei fatti. Questo tragico episodio è il primo caso di femminicidio registrato in Italia nel 2024, sottolineando ancora una volta l’urgenza di affrontare il problema della violenza di genere.