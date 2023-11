Il terzo giorno di sospensione delle ostilità tra Israele e Hamas si è concluso senza intoppi, segnando un passo positivo dopo le tensioni del sabato precedente. Nel corso della giornata, 14 israeliani e 3 cittadini thailandesi sono stati rilasciati in cambio di 39 detenuti palestinesi. Tra gli ostaggi israeliani spicca il nome di Avigail Idan, una bambina israelo-americana di 4 anni rimasta orfana in seguito all’attacco del 7 ottobre.

La giornata ha avuto inizio con Hamas che ha consegnato a Israele una lista aggiornata degli ostaggi da rilasciare. Successivamente, gli ostaggi sono stati consegnati alla Croce Rossa e trasferiti in territorio israeliano. Va notato che, a differenza dei giorni precedenti, questa volta Hamas non ha separato i nuclei familiari degli ostaggi.

Israele ha rispettato la sua parte dell’accordo, liberando 39 detenuti palestinesi, tutti minorenni. Nel frattempo, un numero record di aiuti, compresi 237 camion e 7 cisterne di carburante, è entrato a Gaza dall’Egitto, fornendo sollievo alla popolazione di oltre 2 milioni di abitanti, molti dei quali hanno dovuto abbandonare le proprie case.

L’attenzione ora si sposta verso un possibile prolungamento della tregua, con segnali positivi da parte di Egitto e Qatar che continuano i colloqui con Hamas. Gli Stati Uniti, attraverso il presidente Joe Biden, stanno esercitando pressioni per estendere la pausa dei combattimenti. Netanyahu ha confermato al presidente statunitense l’esistenza di un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua.

Nonostante la tregua, Netanyahu ha sottolineato che i piani generali di Israele per Gaza rimangono invariati, con l’obiettivo di “andare fino in fondo” per ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi, la distruzione di Hamas e la garanzia che Gaza non possa più rappresentare una minaccia per Israele.

Tuttavia, le tensioni persistono, con alti funzionari militari che ritengono che Hamas stia utilizzando la tregua per rinnovare le proprie forze e migliorare i piani per la prossima fase del conflitto. La situazione in Cisgiordania rimane tesa, con sei palestinesi uccisi durante la notte e all’alba, secondo il ministero della Sanità palestinese.