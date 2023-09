A partire dalla prima domenica di ottobre, l’Italia darà il via al cosiddetto “Trimestre Anti-Inflazione,” un’iniziativa mirata a contenere l’aumento dei prezzi, specialmente su beni di largo consumo e prodotti alimentari, che influiscono direttamente sul bilancio delle famiglie italiane. Questa iniziativa è stata annunciata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione a Palazzo Chigi.

Il ministro Urso ha sottolineato l’importanza di iniziare questa iniziativa proprio in ottobre e di estenderla per tutto il periodo natalizio, riconoscendo il significato religioso di questo periodo. Questo patto rappresenta uno sforzo congiunto tra il governo italiano e le imprese per mantenere sotto controllo i prezzi dei beni di largo consumo, andando oltre il mero aspetto economico. È un messaggio di unità e solidarietà verso il popolo italiano durante momenti di difficoltà economica.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha enfatizzato che questo è un evento senza precedenti in cui l’intero sistema Italia, inclusi settori come l’industria alimentare e i beni di largo consumo, ha siglato un accordo con il governo per stabilizzare i prezzi dei prodotti nel carrello della spesa. Questo sforzo è mirato a sostenere le famiglie italiane, in particolare quelle in difficoltà finanziarie, in un momento in cui l’inflazione rappresenta una sfida significativa.

Meloni ha evidenziato come il governo si sia concentrato sin dall’inizio su misure per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, con risorse limitate a disposizione. Queste misure includono il taglio del cuneo contributivo, l’aumento dell’assegno unico per i figli, la riduzione dell’IVA sui prodotti per l’infanzia e l’aumento delle pensioni. L’obiettivo principale è stato sostenere i redditi medio-bassi e le famiglie di fronte alla crescente inflazione.

In un momento in cui l’aumento dei prezzi preoccupa le famiglie italiane, il Trimestre Anti-Inflazione rappresenta un impegno concreto da parte del governo e delle imprese per affrontare questa sfida economica e proteggere il benessere delle famiglie italiane.