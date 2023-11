“Con il voto dell’Europarlamento sul Regolamento imballaggi Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) vince la linea dell’Italia e dell’ambiente fatte di ragionevolezza e di dati scientifici contro la visione ideologica e di parte emerse nella Commissione Ambiente dell’Ue”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Francesco Battistoni.

“Aver raggiunto un accordo di esenzione per quegli Stati membri che abbiano una percentuale di riciclo pari all’85%, – prosegue – sancisce una vittoria per il Governo, per l’Italia e per tutta l’industria del settore che può finalmente guardare al futuro con maggiore fiducia. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un lavoro di squadra che ha visto unite istituzioni, imprese, sistema industriale e sociale. A tal proposito un ringraziamento – aggiunge Battistoni – voglio rivolgerlo al ministro Antonio Tajani e al gruppo Ppe per aver difeso le buone ragioni dell’Italia e per aver dimostrato la validità delle nostre tesi. Il successo raggiunto oggi sul Regolamento imballaggi, unito ai decreti attuativi sulle Comunità energetiche rinnovabili fortemente voluti dal ministro Pichetto che ringrazio, certificano ancora una volta che l’Italia in Europa non è isolata ma che gioca un ruolo di primo piano con autorevolezza e pragmatismo risultando un partner affidabile, serio e concreto”, conclude Battistoni.